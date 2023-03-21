Taçsız Prenses CANLI izle! Taçsız Prenses 9. yeni bölüm izle! 21 Mart Taçsız Prenses 9. full HD canlı izleme linki!

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TAÇSIZ PRENSES CANLI İZLE

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TAÇSIZ PRENSES İZLE

Taçsız Prenses dizisi FOX TV'de yayınlanmaktadır. Taçsız Prenses dizisini FOX TV'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU

Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır. En büyük hayali kalp hastası annesi Şirin'in iyileşmesi ve bir gün tekrar birlikte yaşamalarıdır. Ama Masal'ın hain üvey babası Fuat bütün planları bozar. Yeni sınıf öğretmeni Evgin hariç koca dünya ona karşı birlik olmuş gibi dursa da Masal yılmaz. Annesi için mücadeleye devam eder. Sonunda Şirin taburcu olur ve Fuat intikam için geri döner. Bir küçük kız annesine kavuşabilecek mi? Masallar gerçek olabilecek mi?