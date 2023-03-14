Taçsız Prenses CANLI İZLE! Taçsız Prenses 8. bölüm İZLE! 14 Mart Taçsız Prenses yeni bölüm İZLE!
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FOX TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Taçsız Prenses dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, Taçsız Prenses yeni bölüm izleme linki!
Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır. En büyük hayali kalp hastası annesi Şirin'in iyileşmesi ve bir gün tekrar birlikte yaşamalarıdır. Ama Masal'ın hain üvey babası Fuat bütün planları bozar. Yeni sınıf öğretmeni Evgin hariç koca dünya ona karşı birlik olmuş gibi dursa da Masal yılmaz. Annesi için mücadeleye devam eder. Sonunda Şirin taburcu olur ve Fuat intikam için geri döner. Bir küçük kız annesine kavuşabilecek mi? Masallar gerçek olabilecek mi?
İsmail Hacıoğlu
Sümeyye Aydoğan
Tolga Tekin
Elif Kurtaran