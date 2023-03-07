Fox TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses bugün 7. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 7. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Taçsız Prenses canlı izle! Fox TV Taçsız Prenses 7. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Taçsız Prenses dizisi nereden izlenir? Taçsız Prenses yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Taçsız Prenses dizisi 7. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Taçsız Prenses 7. bölüm izle! Taçsız Prenses 7. bölümü canlı izle! Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Taçsız Prenses dizisi canlı izle! Fox TV Taçsız Prenses 7. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Taçsız Prenses dizisi nereden izlenir? Taçsız Prenses yeni bölümde neler olacak?

TAÇSIZ PRENSES CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Taçsız Prenses dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

TAÇSIZ PRENSES YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şirin ve Masal kararlıdır. Ama korkunç bir tehditle ikisini de dehşete düşüren Fuat derhal harekete geçer. En büyük ikinci hayaline kavuşmak için kolları sıvayan Masal, Evgin ve Yağmur'dan yardım isteyince bir anda Zehra, Hilal, Şahin… herkes aynı dev girdabın içine çekiliverir. Diğer taraftan istediğini bir türlü alamayan İştar, Evgin'den sonsuza dek kurtulmak için harekete geçer. Sonunda sırlar ortaya dökülür ve Masal için karar anı süratle yaklaşırken bütün hesapları tersine çeviren, İştar'ın karanlık planlarına kulak misafiri olan masum Neşe olacaktır.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI KİMLER?

İsmail Hacıoğlu - Evgin

Sümeyye Aydoğan - Yağmur

Tolga Tekin

Elif Kurtaran - Masal

Seda Akman

Mustafa Kırantepe - Şahin

Feride Çetin - Şirin

Merve Bulut

Merve Şen