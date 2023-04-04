Fox TV'nin sevilen dizisi Taçsız Prenses bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Taçsız Prenses bugün yok mu, neden yok? 4 Nisan Taçsız Prenses bitti mi, final mi yaptı, ne zaman başlayacak? Taçsız Prenses sezon finali mi oldu? merak etti. Peki, Taçsız Prenses bu akşam yeni bölümü olmayacak mı? Taçsız Prenses dizisi neden yok? Taçsız Prenses bu akşam var mı, yok mu, bitti mi, final mi oldu? İşte detaylar...

Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Taçsız Prenses bugün yok mu, neden yok? 4 Nisan Taçsız Prenses bitti mi, final mi yaptı, ne zaman başlayacak? Taçsız Prenses sezon finali mi oldu?

TAÇSIZ PRENSES BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Taçsız Prenses geçen hafta yayınlanan 10. bölüm ile sezon finali yaptı. Yani dizi tamamen bitmedi sadece ilk sezonu bitti. Dizinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

TAÇSIZ PRENSES BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Taçsız Prenses bugün yeni bölümü yok. Dizi geçen hafta 10. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Bundan dolayı bir süre dizi ekranlarda yer almayacak.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

TAÇSIZ PRENSES SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masal, Fuat'ı babası olarak kabul etmemekte kararlıdır. Ama Fuat hayatında ilk kez kızına sahip çıkmak için kolları sıvar. Diğer taraftan Evgin her ne kadar göz açtırmamaya çalışsa da İştar, Yağmur'un gözünü boyamak için elinden geleni yapar. Şirin'in sağlık durumundaki beklenmedik bir gelişme Masal'ın kimle kalacağı sorusunu herkesin gündemine ansızın oturtur. Sonunda Fuat, Masal ve Evgin'in için karar anı gelip çatarken dünyası başına yıkılan İştar olacaktır.

TAÇSIZ PRENSES OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu

Sümeyye Aydoğan

Tolga Tekin

Elif Kurtaran

Seda Akman

Mustafa Kırantepe

Feride Çetin

Merve Bulut

Merve Şen