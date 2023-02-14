Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. FOX ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Taçsız Prenses bugün var mı, yok mu? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman? Taçsız Prenses ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Taçsız Prenses ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. FOX ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. FOX Tv'nin yayın akışında Taçsız Prenses dizisini göremeyen kullanıcılar, Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Taçsız Prenses bugün var mı, yok mu? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman? Taçsız Prenses ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

TAÇSIZ PRENSES BUGÜN VAR MI?

FOX ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. FOX TV'de bugün deprem özel programı yayınlanmaktadır.