Taçsız Prenses 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Yeni fragman çıktı mı?

Fox TV'nin beğenilen dizileri arasında gelen Taçsız Prenses bugün 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Taçsız Prenses 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Taçsız Prenses yeni fragman çıktı mı? Taçsız Prenses dizisi 8. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte fragman tarihi...

Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Taçsız Prenses 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Taçsız Prenses yeni fragman çıktı mı?

TAÇSIZ PRENSES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taçsız Prenses dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

TAÇSIZ PRENSES 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taçsız Prenses dizisinin 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün akabinde fragmanın çıkması bekleniyor.

Dizinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

TAÇSIZ PRENSES YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şirin ve Masal kararlıdır. Ama korkunç bir tehditle ikisini de dehşete düşüren Fuat derhal harekete geçer. En büyük ikinci hayaline kavuşmak için kolları sıvayan Masal, Evgin ve Yağmur'dan yardım isteyince bir anda Zehra, Hilal, Şahin… herkes aynı dev girdabın içine çekiliverir. Diğer taraftan istediğini bir türlü alamayan İştar, Evgin'den sonsuza dek kurtulmak için harekete geçer. Sonunda sırlar ortaya dökülür ve Masal için karar anı süratle yaklaşırken bütün hesapları tersine çeviren, İştar'ın karanlık planlarına kulak misafiri olan masum Neşe olacaktır.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI KİMLER?

İsmail Hacıoğlu - Evgin

Sümeyye Aydoğan - Yağmur

Tolga Tekin

Elif Kurtaran - Masal

Seda Akman

Mustafa Kırantepe - Şahin

Feride Çetin - Şirin

Merve Bulut

Merve Şen