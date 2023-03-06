Taçsız Prenses 7. Bölüm 1. Fragmanı
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Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür.
Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…
Oyuncular: İsmail Hacıoğlu
Sümeyye Aydoğan
Tolga Tekin
Elif Kurtaran
Seda Akman
Mustafa Kırantepe
Feride Çetin
Merve Bulut
Merve Şen
KÜNYE
TÜR: DRAMA
YAPIM ŞİRKETİ: MF YAPIM
YAPIMCI: ASENA BÜLBÜLOĞLU
YÖNETMEN: VOLKAN KESKİN