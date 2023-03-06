Taçsız Prenses 7. Bölüm 1. Fragmanı

Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür.

Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

Oyuncular: İsmail Hacıoğlu

Sümeyye Aydoğan

Tolga Tekin

Elif Kurtaran

Seda Akman

Mustafa Kırantepe

Feride Çetin

Merve Bulut

Merve Şen

KÜNYE

TÜR: DRAMA

YAPIM ŞİRKETİ: MF YAPIM

YAPIMCI: ASENA BÜLBÜLOĞLU

YÖNETMEN: VOLKAN KESKİN