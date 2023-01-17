Taçsız Prenses 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Yeni fragman çıktı mı?

Fox TV'nin beğenilen dizileri arasında gelen Taçsız Prenses bugün 2. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Taçsız Prenses 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Taçsız Prenses yeni fragman çıktı mı? Taçsız Prenses dizisi 3. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte fragman tarihi...

Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Taçsız Prenses 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses dizisi yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Taçsız Prenses yeni fragman çıktı mı?

TAÇSIZ PRENSES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taçsız Prenses dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

TAÇSIZ PRENSES 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taçsız Prenses dizisinin 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün akabinde fragmanın çıkması bekleniyor.

TAÇSIZ PRENSES YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dayısı Şahin'in yanında yaşamaya başlayan Masal, sevgisiz yengesi Zehra ve fesat kuzeni Hilal'in işkence ve oklarına göğüs germeye çalışır. Ama bu hiç de kolay olmayacaktır çünkü Masal dayısının ailesinde bir canavar gizlendiğine emindir. Diğer taraftan ilişkileri daha başlamadan çıkmaza giren Evgin ve Yağmur beklenmedik bir barışma fırsatı bulurlar. İştar, Yağmur'u kontrol etmek için Neşe'yi acımasızca sıkıştırır. Ve sonunda Şahin'in evinde gizlenen canavar hiç beklenmedik biri çıkacaktır.

TAÇSIZ PRENSES SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır. En büyük hayali kalp hastası annesi Şirin'in iyileşmesi ve bir gün tekrar birlikte yaşamalarıdır. Ama Masal'ın hain üvey babası Fuat bütün planları bozar.

Yeni sınıf öğretmeni Evgin hariç koca dünya ona karşı birlik olmuş gibi dursa da Masal yılmaz. Annesi için mücadeleye devam eder. Sonunda Şirin taburcu olur ve Fuat intikam için geri döner.

Bir küçük kız annesine kavuşabilecek mi? Masallar gerçek olabilecek mi?

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI KİMLER?

İsmail Hacıoğlu - Evgin

Sümeyye Aydoğan - Yağmur

Tolga Tekin

Elif Kurtaran - Masal

Seda Akman

Mustafa Kırantepe - Şahin

Feride Çetin - Şirin

Merve Bulut

Merve Şen