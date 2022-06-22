Taciz ateşi nedir? TDK Taciz ateşi ne demek? Taciz ateşi neden açılır? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taciz ateşi nedir? TDK Taciz ateşi ne demek? Taciz ateşi neden açılır?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Taciz ateşi nedir? TDK Taciz ateşi ne demek? Taciz ateşi neden açılır?

Günlük hayatta duyduğumuz, okuduğumuz veya anlamını tam olarak bilmediğimiz halde cümle içerisinde kullandığımız bazı terimlerin anlamları merak ediliyor. Bunlardan birisi taciz ateşi ifadesidir. Peki, Taciz ateşi nedir? Taciz ateşi ne demek? Taciz ateşi neden açılır?

Taciz ateşi nedir? Günlük hayatta duyduğumuz, okuduğumuz veya anlamını tam olarak bilmediğimiz halde cümle içerisinde kullandığımız bazı terimlerin anlamları merak ediliyor. Bunlardan birisi taciz ateşi ifadesidir. Peki, Taciz ateşi nedir? Taciz ateşi ne demek? Taciz ateşi neden açılır? İşte detaylar...

TACİZ ATEŞİ NEDİR?

Taciz ateşi, düşmanı rahatsız etmek için, ateşli silahlarla ona doğru zaman zaman açılan ateştir.

TDK TACİZ ATEŞİ NE DEMEK?

Hasmı tedirgin etmek için silahla açılan ateştir.

Taciz ateşi nedir? TDK Taciz ateşi ne demek? Taciz ateşi neden açılır?

Haberler.com - Gündem

Ne demek Nedir Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title