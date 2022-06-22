Taciz ateşi nedir? TDK Taciz ateşi ne demek? Taciz ateşi neden açılır?

Taciz ateşi nedir? Günlük hayatta duyduğumuz, okuduğumuz veya anlamını tam olarak bilmediğimiz halde cümle içerisinde kullandığımız bazı terimlerin anlamları merak ediliyor. Bunlardan birisi taciz ateşi ifadesidir. Peki, Taciz ateşi nedir? Taciz ateşi ne demek? Taciz ateşi neden açılır? İşte detaylar...

TACİZ ATEŞİ NEDİR?

Taciz ateşi, düşmanı rahatsız etmek için, ateşli silahlarla ona doğru zaman zaman açılan ateştir.

TDK TACİZ ATEŞİ NE DEMEK?

Hasmı tedirgin etmek için silahla açılan ateştir.

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