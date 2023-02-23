Çin-Tacikistan sınırında 7,2 şiddetinde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti. Merak edilenler arasında ise Tacikistan Müslüman mı? Tacikistan dini ne? soruları yer aldı.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar ise Tacikistan Müslüman mı? Tacikistan dini ne? sorularını araştırdı.

TACİKİSTAN MÜSLÜMAN MI?

Ülkede insanların mensup olduğu en büyük din İslam'dır. Halkın %95'i Sünni Müslüman, %2'si ise Şii Müslüman'dır. Geri kalan %3'lük gibi bir kısmı Hristiyanlar oluştururlar. Ülkede Hristiyan'lar daha çok Rus Ortodoks Kilisesi'ne mensupturlar.

Ülkede en büyük etnik grup %79,9 oranla Tacikler, ikinci en büyük etnik grup ise %9,8 oranla Özbeklerdir. Bu grupları %1'lik bir oranla Ruslar takip etmektedir. Diğer belirlenemeyenler ise %6'lık bir kesimi oluştururlar. Küçük etnik gruplar arasında Pamirler ve Yagnobiler bulunmaktadır.

Resmi dil Farsçanın lehçesi Tacikçe olmasına rağmen, yakın çağdaki etkileşimlerden dolayı Rusça da kullanılır ama Rusça'nın resmi bir statüsü yoktur.