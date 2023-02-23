Tacikistan'ın Çin sınırındaki Dağlık Badaşhan bölgesinde deprem meydana geldi. Deprem bölgede endişe ve korkuya neden olurken deprem sonrası ölü ve yarlı sayısı ve depremin büyüklüğü merak ediliyor. Peki, Tacikistan'da deprem mi oldu? Tacikistan depreminde kaç kişi öldü? Tacikistan nerede? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Tacikistan- Çin depremi yıkım, can kaybı var mı? Tacikistan depremi kaç şiddetinde oldu?

Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyse her gün büyüklü küçüklü depremler meydana gelmekte aynı durum dünyanın birçok ülkesinde görülürken dünyanın en çok nüfusa sahip ülkelerden biri olan Çin de art arda depremler meydana geldi. Meydana gelen depremler Kırgızistan'a bağlı Tacikistan yakından hissedildi. Vatandalar Tacikistan'da depremolup olmadığını araştırılmaya koyuldu. Peki, Tacikistan'da deprem mi oldu? Tacikistan depreminde kaç kişi öldü? Tacikistan nerede? Detaylar haberimizde...

TACİKİSTANDA DEPREM Mİ OLDU?

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan'ın doğusunda yerel saat 06.37'de meydana gelen depremin Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor Dodo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi. Başkent Bişkek'te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi. Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 7.2 olarak duyurdu.

TACİKİSTAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Depremin ardından şu ana kadar bölgede ölü yaralı sayısı rapor edilmiş değil. Konuyla ilgili yeni bir açıklama olması halinde haberimizde yer vereceğiz.

TACİKİSTAN NEREDE?

Tacikistan, resmî adıyla Tacikistan Cumhuriyeti 143.100 km2 (55.300 sq mi) yüzölçümü ve 9.537.645 kişilik tahmini nüfusu ile Orta Asya'da denize çıkışı olmayan bir ülkedir. Komşuları güneyde Afganistan, batıda Özbekistan, kuzeyde Kırgızistan ve doğuda Çin'dir. Resmî dil, en büyük etnik grup olan Taciklerin anadili olan Tacikçedir. Tacik halkının geleneksel anavatanları, günümüz Tacikistan'ının yanı sıra Afganistan ve Özbekistan'ın bazı kısımlarını içerir.