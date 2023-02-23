Çin-Tacikistan sınırında 7,2 şiddetinde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti. Merak edilenler arasında ise Tacikistan- Çin depremi yıkım, can kaybı var mı? Tacikistan depremi kaç şiddetinde oldu? soruları yer aldı.

Tacikistan'da meydana gelen şiddetli deprem havalimanında paniğe neden oldu

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Peki, Tacikistan- Çin depremi yıkım, can kaybı var mı? Tacikistan depremi kaç şiddetinde oldu?

TACİKİSTAN- ÇİN DEPREMİ YIKIM, CAN KAYBI VAR MI?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan'ın doğusunda yerel saat 06.37'de meydana gelen depremin Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.

Başkent Bişkek'te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi. Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.

Herhangi bir can kaybı olmadığı tahmin ediliyor henüz resmi bir açıklama yapılmadı.