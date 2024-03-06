Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Sivas Belediye Başkan adayı ise Tacettin Kepenek oldu. Tacettin Kepenek kimdir? Tacettin Kepenek nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TACETTİN KEPENEK KİMDİR?

Tacettin Kepenek, 1964 yılında doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimini Sivas'ta tamamlamıştır. Daha sonra 1980-1983 yıllarında Sivas Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde 1987 yılında tamamlamıştır. Çalışma hayatına inşaat mühendisi olarak başlayan Kepenek, çeşitli şirketlerde mühendis ve genel müdür olarak görev yapmıştır. Sivas Belediyesi Proje İnşaat'ında Yaklaşık 6 yıl boyunca Yönetici Müdür olarak çalışmıştır. Ardından Sivas Belediyesi'ne bağlı SİBESKİ'de Genel Yönetici olarak 1,5 yıl görev yapmıştır.