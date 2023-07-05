Tac Mahal'i kim yaptı? Tac Mahal nerededir? Tac Mahal hangi ülkededir?

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TAC MAHAL ZİYARET SAATLERİ

Tac Mahal Cuma günleri hariç her gün, gün doğumundan gün batımına kadar olan saat diliminde ziyarete açık. Turistlerin içeride kalış süresi için de herhangi bir kısıtlama belirlenmemiştir ancak koronavirüs önlemleri kapsamında bazı yenilikler getirildi.

Cuma günleri öğleden sonra cami sadece ibadet edenler için açıktır.

TAJ MAHAL GİRİŞ ÜCRETLERİ

Bilet noktalarından bilet temin edebilmek için 3 bilet noktası belirlenmiştir. Batı kapısı, Doğu kapısı ve Güney kapısından bilet temin edebilir veya internetten alabilirsiniz.

Normal giriş ücreti 1000 Rupi'dir.

Ayrıca daha fazla yer görmek isterseniz; geniş kapsamlı bir tur satın alabilirsiniz. Agra'yı da kapsayan tüm gün turlar bulunmaktadır.

TAC MAHAL'İN İÇİNDE NELER VAR?

Tac Mahal sadece bir türbe olarak değil, kocaman bir yaşam olanı karşımıza çıkmaktadır. İçeride gezmek için en az 1 -1.5 saatinizi ayırmanız gerekebilir. Tabi bir de bilet noktasında vakit harcayabilirsiniz.

Tac Mahal içerisinde bir de cami bulunur.

TAC MAHAL NEREDE? TAC MAHAL HANGİ ÜLKEDEDİR?

Tac Mahai Hindistan'ın Uttar Pradeş bölgesindeki Agra şehrine konumlandırılmıştır.

TAC MAHAL'İ KİM YAPTI?

Yapı, Şah Cihan'ın hâkimiyeti süresinde en parlak dönemini yaşayan Bâbürlüler'in güç ve kudretini temsil eder. Hanedanın güç ve kudreti kadar, Şah Cihan ile eşi Ercümend Bânû Begüm arasındaki sevginin de sembolüdür. Şah Cihan'ın tahta çıkması üzerine Mümtaz Mahal adını alan Ercümend Banu, on dördüncü çocuğunu doğururken hayatını kaybetmiştir. Hükümdarın, eşine duyduğu sevginin hatırasına görkemli bir anıt mezar yaptırarak teselliyi sanat ve mimaride bulduğu anlatılır.

Türbenin inşaatı için mimar ve ustalardan oluşan bir heyet kuran hükümdar, Osmanlı, İranlı, Suriyeli usta ve sanatkârlarla birlikte mahallî Hint ustalara da görev vermişti. Bağdat'tan hattat, Buhara'dan kakma ustası, İstanbul'dan kubbe ustası, Semerkand'dan minare yapımcısı, Kandahar'dan taş ustası, Şiraz'dan çizim ustası getirilmişti.

Tac Mahal'in esas mimarının kim olduğu hakkında birçok görüş ileri sürülmüştür. Kimileri Venedikli Jeromino Veroneo adlı bir İtalyan'ın veya Bordeauxlu Augistin adlı bir Fransız'ın, kimileri de Osmanlı mimarı Mehmet İsa Efendi'nin yapının esas mimarı olduğunu ileri sürmüşlerdir. 17. yüzyıldan kalma "Divan-ı Mühendis" adlı bir el yazmasında Lutfullah Mühendis el-Lâhûrî, babası Üstad Ahmed'in Tac Mahal'in mimarı olduğundan bahseder. Bu el yazmasının bulunuşundan sonra 1930'larda "Nâdirü'l-asr" Üstad Ahmed'in yapının asıl mimarı olduğu görüşü kabul görmüştür.

Şah Cihan'ın gözde mimarı Üstad Ahmed, Tac Mahal'e ilişkin efsanelerde sıklıkla anlatıldığı gibi gözleri kör edilip, elleri kesilerek işkence görmemiş; yapının tamamlanışından 9 yıl sonra Lahor'da hayatını kaybetmiştir.

TAC MAHAL AÇILDI MI?

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 ay sonra Hindistan'da Tac Mahal yeniden ziyarete açıldı.

Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının tedbir amacıyla en az 6 aydır kapalı olan Tac Mahal yeniden ziyarete açıldı. Ülkede korona virüs vakaları artmaya devam ederken Hindistanlı yetkililer turistlerin en çok ziyaret ettiği Tac Mahal'i açmaya karar verdi. Tac Mahal'e günde sadece 5 bin turist ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret biletleri ise yalnızca internetten satın alınabilir.

Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 5 milyon 491 bin 410'a yükselirken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 bin 933 oldu. Hindistan, 7 milyon 5 bin 893 vakanın görüldüğü ABD'nin ardından koronadan etkilenen ikinci ülke konumunda.

Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi Mart aynında itibaren başlayan sıkı önlemler sonrasında, sınırlandırmaları hafifletmeye karar verdi. Tren, yurtiçi uçak seferleri yeniden hizmet vermeye başladı. Marketler ve lokantalar da yeninden açıldı.