İnternet üzerinden dizi ve film izleme alışkanlığı iyice oturdu. TRT'de kendi dijital film ve dizi izleme sayfası Tabii'yi tanıttı. Seyirciler ise merak ediyor. Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? Tabii TRT uygulaması, Tabii TRT dijital! Tabii ücretsiz izle! Tabii ücretsiz üyelik, giriş, üye ol!

TRT'nin Tabii platformu ile ilgili detaylar çok araştırılıyor. İlk duyumlara göre, ilk etapta TRT Tabii ücretsiz olacak. Ardından ücretli hale gelmesi planlanıyor. Peki, TRT tabii nedir, nasıl izlenir? Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? Tabii TRT uygulaması, Tabii TRT dijital! Tabii ücretsiz izle! Tabii ücretsiz üyelik, giriş, üye ol! İşte, TRT Tabii platformu ile ilgili tüm bu soruların cevapları…

TABİİ ÜCRETSİZ Mİ, ÜCRETLİ Mİ?

Tabii'nin ilk etapta ücretsiz olacağı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından doğrulandı.

İşte o ifadeler: "Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerinde içerikler. 30 yeni yapım ve 184 yeni bölümle açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform. Başlangıçta ülkemizde #tabii ki ücretsiz. #BiziBirleştirenHikayeler 7 Mayıs'tan itibaren #tabii'de!"

Zahid Sobacı'nın Twitter'daki ifadeleri

TABİİ ÜCRETSİZ İZLE! ÜYE OL!

Tabii'yi izlemek için https://www.tabii.com web sayfası kullanılabilir. İlk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacağı doğrulanan platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik izleyiciyle buluşacak. "Bizi birleştiren nedir?" sloganıyla yola çıkan Tabii, Türkiye'nin hikayelerini, sesini dünyaya duyurmayı amaçladı.

Tabii'nin yazılımı ve teknik altyapısı, tamamı Türk mühendislerden oluşan TRT ekibi tarafından hazırlandı. Kütüphanedeki içerik süresi toplam 15 bin saat.