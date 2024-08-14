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Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL?

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İnternet üzerinden dizi ve film izlemek isteyenler Tabii ücretli mi 2024? Sorusunu araştırmakta ve merak etmekte. TRT'de kendi dijital film ve dizi izleme sayfası Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL?

Tabii ücretli mi 2024? Sorusu, Trt Tabii'nin yayın hayatına başlaması ile birlikte uygulamayı kullanmak isteyen kişilerin araştırmakta olduğu sorular arasında üst sıralarda yer alıyor. TRT Tabii platformunu tabii.com veya "tabii.tabii.com/tr" adreslerinden ulaşılabilmekte olan dijital bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL?

TABİİ ÜCRETLİ Mİ 2024?

Tabii'nin ücretsiz olacağı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından doğrulandı. Daha sonrasında kullanıcıların kullanımına sunulmakta olan tabii.com ve tabii Uygulaması ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Buna göre TRT Tabii uygulaması ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir.

Platform ücretsiz olarak kullanılıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

TABİİ uygulaması TRT bünyesinde yeni bir platformdur. TABİİ uygulamasına üye olmak için https://www.tabii.com/register adresine girerek üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

TABİİ UYGULAMASINDA HANGİ DİZİLER VAR?

TABİİ uygulamasına üye olarak dizi ve filmlere erişim sağlanıyor. TABİİ uygulamasına https://www.tabii.com/register adresinden üyelik gerçekleştiriyor.

TABİİ NEDİR?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapıyor. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer alıyor. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut.

Osman Demir
Osman Demir
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