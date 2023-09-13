Tabela bu gece yine değişecek! Motorinin ardından bir okkalı zam da benzine

Motorine gelen 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 64 kuruş artacak. Zammın ardından benzinin litresi 39 lirayı aşacak.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Bugün motorine gelen zammın ardından şimdi de benzine okkalı bir zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 64 kuruş artacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira 51 kuruşa, Ankara'da 39 lira 8 kuruşa, İzmir'de ise 39 lira 20 kuruşa çıkacak.

MOTORİN 40 LİRAYI AŞTI

Bugün motorine 2 lira 3 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litresi ilk kez 40 lirayı aştı.

FİYAT 4 AYDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.