TAB kaç lot verdi? TAB Gıda halka arz sonuçları merakla bekleniyor. Talep toplama sürecinin ardından TAB hisse ne zaman işlem görecek sorusuna cevap aranıyor. Eşit dağıtım yöntemiyle yapılan ve fiyat aralığı 130 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulan TAB Gıda halka arzında son saatlere girildi. Yatırımcılar TAB kaç lot verdi araştırması yapıyor. TAB Gıda halka arz sonuçları hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

TAB KAÇ LOT VERDİ? TAB Gıda halka arz sonuçları, payları nasıl? TAB hisse ne zaman işlem görecek?

TAB kaç lot verdi? TAB Gıda halka arz sonuçları payları nasıl? TAB hisse ne zaman işlem görecek? Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulduğu halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 6,8 milyar TL olacağı açıklanmıştı. TAB halka arz sürecinin sonuna saatler kala TAB Gıda halka arz sonuçları araştırılmaya başlandı. TAB kaç lot verdi? TABGD hisse ne zaman işlem görecek? İşte detaylar!

TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI!

TAB Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Şirketin halka açıklığı yüzde 20,09 oldu.

TAB KAÇ LOT VERDİ?

TAB Gıda halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla şirketin kaç lot dağıttığı ve paylar belli olacak.

Tab Gıda halka arzında tahmini lot sayısı şu şekilde oldu:

2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)

2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)

2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)

3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)

3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)

3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)

4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)

4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)

TAB HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul'da TABGD koduyla işlem gören TAB hisselerinin 24,25 veya 26 Ekim tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.

TAB HALKA ARZ EŞİT MİYDİ?

Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılıyor.

TAB HALKA ARZINDA FONUN KULLANIM YERLERİ

%40 Yatırım finansmanı

- %25 Yenilenebilir enerji yatırımları

- %20 Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması

- %15 Dijitalleşme ve teknoloji yatırımları

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