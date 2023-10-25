TAB Gıda'nın uzun süre beklenen halka arzı sonuçları nihayet açıklandı. Daha sonrasında TAB gıda ne zaman işleme başlayacak? Sorusu, konuya ilişkin olarak merak edildi ve araştırıldı. Peki, TAB gıda ne zaman işleme başlayacak?

TAB gıda ne zaman işleme başlayacak? TAB gıda ne zaman, hangi tarihte borsada işlem görecek?

TAB gıda ne zaman işleme başlayacak? Sorusu, TAB Gıda halka arzı sonuçlarının açıklanmasının ardından konu hakkında en çok merak edilen soru haline geldi. TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada TAB gıda ne zaman, hangi tarihte borsada işlem görecek? Sorusuna yanıt verdi. Peki, TAB gıda ne zaman işleme başlayacak?

TAB GIDA NE ZAMAN İŞLEME BAŞLAYACAK?

TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada "18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Buna göre 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda TAB gıda borsada işlem görecek.

TAB Gıda Halka arz sonuçları için KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket'in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.