Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği TAB halka arz için geri sayım yapılıyor. Bu kapsamda yatırımcılar tarafından TAB gıda kaç lot verir? Sorusu merak ediliyor. Peki, TAB gıda kaç lot verir? TAB gıda kişi başına kaç lot verir, kaç lot dağıtılacak?

TAB gıda kaç lot verir? Sorusu, TAB gıda halka arzına katılacak olan yatırımcıların gündeminde yer alıyor ve araştırılıyor. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halk arz başvurusu onaylandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından halka arz süreci başlayacak. Peki, TAB gıda kaç lot verir? TAB gıda kişi başına kaç lot verir, kaç lot dağıtılacak?

TAB GIDA KAÇ LOT VERİR?

TAB Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanılacak ve TAB gıda halka arzı 52.500.000 lot olarak gerçekleştirilecek. TAB Gıda onaylı izahname açıklandığında şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı belirlenecek. Halka arzın izahnamesi henüz açıklanmadı. Bu halka arza katılım sayısına göre;

2M katılımında 26 lot – 3380 TL

2.5M katılımında 21 lot – 2730 TL

3M katılımında 17 lot – 2210 TL

3.5M katılımda 15 lot – 1950 TL

4M katılımda 13 lot – 1690 TL vermesi bekleniyor.

TAB HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK'nın onay verdiği halka arz sürecinde hazırlıklar devam ediyor. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzının başlama tarihi henüz açıklanmadı.

TAB HİSSE FİYATI NE KADAR?

Şirketin halka arz fiyatı 130 TL olacak.

TAB HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş konsorsiyum liderliğini yürütecek. Halka arzda bankalarla ilgili çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanacak.