TAB gıda halka arzı SPK tarafından onaylandı. TAB gıda halka arzına katılmak isteyen kişiler internet üzerinde TAB gıda çatısı altında hangi firmalar var? Sorusu ile birlikte detayları araştırıyor. Peki, Tab gıda halka arz nereden alınır? Tab gıda halka arzına nereden, hangi bankadan katılınır?

TAB gıda çatısı altında hangi firmalar var? Halka arzın gündeme gelmesi ile birlikte birçok yatırımcı tarafından internet üzerinde araştırılıyor. TAB Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanılacak ve TAB gıda halka arzı 52.500.000 lot olarak gerçekleştirilecek. Peki, Tab gıda halka arz nereden alınır? Tab gıda halka arzına nereden, hangi bankadan katılınır?

TAB GIDA HALKA ARZ NEREDEN ALINIR?

TAB Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanılacak ve TAB gıda halka arzı 52.500.000 lot olarak gerçekleştirilecek. TAB gıda halka arzına aşağıda yer almakta olan bankalar üzerinden kolay bir şekilde katılabilirsiniz. İşte TAB gıdayı alabileceğiniz bankalar;

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Acar Menkul Değerler A.Ş., Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Akbank T. A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Denizbank A.Ş., Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Galata Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., Fibabanka A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Bankası A.Ş., ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş., ING Menkul Değerler A.Ş., Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Bankası A.Ş., InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pay Menkul Değerler A.Ş., PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., Prim Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Sanko Yatırım Menkul Değerler, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıflar Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş.