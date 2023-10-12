Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TAB Gıda Sanayi 'nin halka arzına onay verdi. TAB Gıda Sanayi 'nin halka arzı duyuruldu. Peki, TAB Gıda halka arz ne zaman? TAB Gıda Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

TAB Gıda halka arz ne zaman? TAB Gıda Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 12 Ekim 2023 tarihinde TAB Gıda Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına onay verdi. Yatırımlarını TAB Gıda'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla TAB Gıda halka arz ne zaman? TAB Gıda Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? TAB Gıda halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB Gıda halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

TAB GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

TAB Gıda Sanayi hissesi 130 TL'den halka arz olacak.

TAB GIDA BORSA KODU NEDİR?

TAB Gıda Sanayi hissesinin sembolü: (TABGD) .

TAB GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

TAB Gıda Halka arz 52.500.000lot veriyor.

TAB GIDA EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

TAB Gıda halka arz eşit dağıtım olacak.