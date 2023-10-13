Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TAB Gıda Sanayi'nin halka arzına onay verdi. Bu kapsamda halka arza katılacak olan vatandaşlar TAB Gıda halka arz ne zaman? Sorusunu araştırdı. Peki, TAB Gıda halka arz ne zaman? TAB Gıda halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlayacak?

TAB Gıda halka arz ne zaman? TAB Gıda halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlayacak?

TAB Gıda halka arz ne zaman? Sorusu, gerçekleştirilecek olan TAB Gıda halka arzı hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 12 Ekim 2023 tarihinde TAB Gıda Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına onay verdi. Yatırımlarını TAB Gıda'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar konu hakkındaki araştırmalarını sürdürdü. Peki, TAB Gıda halka arz ne zaman? TAB Gıda halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlayacak?

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB Gıda halka arz tarihi henüz duyurulmadı. TAB Gıda halka arz talep toplama işleminin bu hafta içerisinde başlaması ve taleplerin toplanması öngörülmekte. TAB Gıda Sanayi hissesi 130 TL'den halka arz olacak ve arz eşit dağıtım olacak. TAB Gıda Sanayi hissesinin sembolü ise "TABGD" olarak belirlendi.

HALKA ARZLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Gerçekleştirilmekte olan halka arzın büyüklüğüne göre ve halka arza katılım sağlayan kişi sayısına göre bu durum farklılık gösterir. Düşük büyüklükte bir halka arza oldukça fazla bir katılım gerçekleşirse eğer bu durumda kişi başına düşen lot sayısı da azalmaktadır.