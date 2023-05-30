Tab Gıda halka arz ne zaman? Tab Gıda halka arz kaç lot verir? Tab Gıda halka arz enerji oransal mı? Tab Gıda halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Tab Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tab Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tab Gıda halka arz ne zaman? Tab Gıda halka arz hangi bankada var? Tab Gıda halka arz enerji oransal mı? Tab Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...