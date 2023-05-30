Tab Gıda halka arz ne zaman? Tab Gıda halka arz kaç lot verir? Tab Gıda halka arz enerji oransal mı? Tab Gıda halka arz ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Tab Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tab Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tab Gıda halka arz ne zaman? Tab Gıda halka arz hangi bankada var? Tab Gıda halka arz enerji oransal mı? Tab Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Tab Gıda halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşların ilgisinin ardından Tab Gıda halka arz kodu ne? soruları gündeme düştü. Vatandaşlar Tab Gıda halka arz kaç lot verir? Tab Gıda halka arz hangi bankada var? Tab Gıda halka arz enerji oransal mı? Tab Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Tab Gıda alabileceğiniz bankalar!
Tab Gıda halka arz tarihi henüz açıklanmadı.
Tab Gıda, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Tab Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Tab Gıda, fiyatı henüz açıklanmadı.
Tab Gıda hisse kodu henüz açıklanmadı.
Tab Gıda şirketi 46,483,400 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.