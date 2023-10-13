Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TAB Gıda Sanayi 'nin halka arzına onay verdi. TAB Gıda Sanayi 'nin halka arzı duyuruldu. Bu kapsamda TAB gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu araştırma konusu oldu. Peki, TAB gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? TAB gıda halka arz helal mi, caiz mi?

TAB gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, TAB Gıda Sanayi 'nin halka arzının onaylanması ile birlikte gündeme geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 12 Ekim 2023 tarihinde TAB Gıda Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına onay verdi. Yatırımlarını TAB Gıda'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla TAB Gıda halka arzını araştırdı. Peki, TAB gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? TAB gıda halka arz helal mi, caiz mi?

TAB GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

TAB Gıda hissesi 130 TL'den halka arz olacak ve katılım endeksine uygunluk durumu TAB Gıda onaylı izahnamesini açıklanmasının ardından katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı netlik kazanacaktır. Bu nedenle TAB gıda halka arz katılım endeksi uygunluk durumu belirsizdir.

TAB GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

TAB Gıda'nın önümüzdeki hafta halka arz olması bekleniyor.

TAB GIDA SEMBOLÜ NE OLACAK?

Tab Gıda hissesinin sembolü "(TABGD)" olacak.

TAB GIDA HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

TAB Gıda Malzemeleri halka arzının büyüklüğü 6,8 milyar TL olarak açıklandı.

TAB GIDA HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?

TAB Gıda'nın halka arz açıklık oranı 18,5%'dir. Toplamda 52.500.000 adet lot dağıtılacaktır.