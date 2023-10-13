TAB gıda halka arzına katılacak olan yatırımcılar TAB gıda halka arz hangi bankalarda var? Sorusunu araştırmakta. TAB gıda halka arzı SPK tarafından onaylandı. Peki, TAB gıda halka arz hangi bankalarda var? TAB gıda halka arz nereden alınır, Midas'ta var mı?

TAB gıda halka arz hangi bankalarda var? TAB gıda halka arz nereden alınır, Midas'ta var mı?

TAB gıda halka arz hangi bankalarda var? Sorusu, TAB gıda halka arzı hakkında en çok merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. Halka arza katılacak olan yatırımcılar SPK tarafından yeni onaylanmakta olan TAB gıda halka arz Midas'da var mı, yok mu gibi detayları araştırıyor. Peki, TAB gıda halka arz hangi bankalarda var? TAB gıda halka arz nereden alınır, Midas'ta var mı? İşte TAB gıda halka arzı hakkındaki tüm detaylar!

TAB GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'nın konsorsiyum üyesi olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Konsorsiyum üyesi olmayan Akbank, Yapı Kredi, TEB gibi bankaların durumu ise onaylı izahnamenin yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Böylece izahnamenin yayınlanması ile birlikte TAB gıda halka arz bankaları belli olacak.

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

TAB Gıda halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

TAB GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

TAB Gıda Sanayi hissesi 130 TL'den halka arz olacak.

TAB GIDA BORSA KODU NEDİR?

TAB Gıda Sanayi hissesinin sembolü: (TABGD) .

TAB GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

TAB Gıda Halka arz 52.500.000lot veriyor.

TAB GIDA EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

TAB Gıda halka arz eşit dağıtım olacak.