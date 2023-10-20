Gıda sektöründe faaliyet gösteren; Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway gibi ünlü markaların Türkiye'deki temsilcisi olan TAB Gıda halka arz süreci başladı. Peki, TAB gıda eşit mi, oransal mı? TAB gıda kaç lot dağıtacak, nasıl dağıtılacak?

TAB gıda eşit mi, oransal mı? Sorusu, TAB Gıda halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Türk lirası bazında tarihin en büyüğü olacak TAB Gıda halka arz süreci başladı. TABGD koduyla işlem gören şirketin halka arzını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum yönetiyor. Peki, TAB gıda eşit mi, oransal mı? TAB gıda kaç lot dağıtacak, nasıl dağıtılacak?

TAB GIDA EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

3 gün sürecek halka arzda 52,500,000 lot pay edilmesi planlanıyor. Toplamda 130,00 TL fiyattan halka arz edecek olan TAB Gıda (TABGD), 6,8 Milyar TL'lik dev halka arz büyüklüğüne sahip olacak. TAB Gıda halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş konsorsiyum liderliğini yürütecek. Halka arzda bankalarla ilgili çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Borsada işlem görmeye başladıktan sonraki 180 gün içerisinde herhangi bir bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak.

TAB GIDA KAÇ LOT DÜŞER?

Tahsisat miktarına göre muhtemel katılımcıya göre düşecek lot şu şekilde olacak:

2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)

2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)

2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)

3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)

3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)

3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)

4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)

4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)