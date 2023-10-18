TAB gıda halka arzı SPK tarafından onaylandı. TAB gıda halka arzına katılmak isteyen kişiler internet üzerinde TAB gıda çatısı altında hangi firmalar var? Sorusu ile birlikte detayları araştırıyor. Peki, TAB gıda çatısı altında hangi firmalar var? TAB gıda çatısı altında hangi yemek firmaları bulunuyor?

TAB gıda çatısı altında hangi firmalar var? TAB gıda çatısı altında hangi yemek firmaları bulunuyor?

TAB gıda çatısı altında hangi firmalar var? Halka arzın gündeme gelmesi ile birlikte birçok yatırımcı tarafından internet üzerinde araştırılıyor. TAB Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanılacak ve TAB gıda halka arzı 52.500.000 lot olarak gerçekleştirilecek. Peki, TAB gıda çatısı altında hangi firmalar var? TAB gıda çatısı altında hangi yemek firmaları bulunuyor?

TAB GIDA ÇATISI ALTINDA HANGİ FİRMALAR VAR?

TAB gıda çatısı altında yemek kategorisinde hizmet vermekte olan Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Subway, Usta Dönerci ve Usta Pideci bulunmaktadır. 3 gün sürecek halka arzda 52,500,000 lot pay edilmesi planlanıyor. Toplamda 130,00 TL fiyattan halka arz edecek olan TAB Gıda (TABGD), 6,8 Milyar TL'lik dev halka arz büyüklüğüne sahip olacak.

TAB Gıda'nın halka arz açıklık oranı 20,09 olacak. Borsada işlem görmeye başladıktan sonraki 180 gün içerisinde herhangi bir bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak. 1 yıl boyunca ortaklar tarafından halka arz fiyatının altında bir fiyattan pay satışı yapılmayacak.