Taameya tarifi! MasterChef Taameya nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en lezzetli Taameya'yı yapmak için kıyasıya yarıştı. Mısır mutfağından bir lezzet olan Taameya, ağızda dağılan kıvamıyla biliniyor. Taameya yapımı için gerekli malzemeler arasında geceden suda bekletilmiş bakla, kırmızı soğan, maydanoz, kişniş, aneth, sarımsak, tuz, biber, kimyon tozu, toz kişniş, susam taneleri ve kızartma yağı bulunuyor.

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Taameya hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Taameya hazırladı. Peki, Taameya nedir? Taameya nasıl yapılır? Taameya nedir?

TAAMEYA TARİFİ!

İçindekiler

• 200 gr geceden suda bekletilmiş bakla

• 1 kırmızı soğan, kabaca doğranmış

• 15 gr maydanoz

• 15 gr kişniş

• 15 gr aneth

• 4 diş sarımsak

• Tuz ve biber

• 1 çay kaşığı kimyon tozu

• 2 çay kaşığı toz kişniş

• Susam taneleri

• Kızartma yağı

Hazırlık

1. Baklaları süzün ve soğuk suyla iyice durulayın.

2. Susam dışındaki tüm malzemeleri mutfak robotunun kasesine koyun ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Bir parça alın ve bir top oluşturmaya çalışın. Eğer parçalanırsa tekrar karıştırın.

3. Küçük toplar yapıp yassılaştırın ve susamda yuvarlayın. Tameya'yı sıcak yağda her iki tarafta birkaç dakika kızartın.

4. Tahin sosla sıcak olarak servis yapın. Veya bir aich baladi'ye sıkıştırılmış.