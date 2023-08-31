İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan T5 Tramvay hattının Eminönü istasyonu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyordu. Peki, T5 Eminönü açıldı mı? T5 Tramvay Eminönü istasyonu kullanım açıldı mı, Eminönü'ne kadar gidiyor mu?

T5 Eminönü açıldı mı? Sorusu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Eminönü-Cibali arasındaki ikinci ve son etabı hakkında gündeme gelen haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, tasarım ve finansal sorunlarını çözerek yapımını tamamladıkları 10 kilometrelik Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı'nın 5 kilometresinin Haliç'in zeminine çakılan 2 bin 500 kazığın üzerinden geçtiğini, bunun da maliyeti artırdığını söyledi. Peki, T5 Eminönü açıldı mı? T5 Tramvay Eminönü istasyonu kullanım açıldı mı, Eminönü'ne kadar gidiyor mu?

T5 EMİNÖNÜ AÇILDI MI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kullanıma açtı. Yapımına 9 Kasım 2016 tarihinde başlanan hattın Küçükpazar ve Eminönü istasyonları 30 Ağustos 2023 tarihinde hizmete girmiştir. Buna göre T5 Tramvay Eminönü istasyonu kullanıma açıldı.

3 DAKİKADA BİR TREN KALKACAK, GÜNDE 100 BİN YOLCU TAŞIYABİLİRİZ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin;

Açılıştan sonra yolcu talebine göre sabah ve akşam ilk saatlerde 3 dakikada bir tren kaldırabilecek kapasitedeyiz. Yani günde 100 binin üzerinde yolcu taşıyabiliriz. Sabah saatlerde de pik saatlerde 25 bin kitle yolcu taşıyabiliriz, dolayısıyla kapasitesi yüksek önemli bir hattımız. 2016 ihalesi yapılan hattaki çalışmalar 2019 başlarında finansal yetersizlik nedeniyle durmuş. Ayrıca birtakım da ciddi tasarım ve teknik problemleri vardı, bunlar da durmuştu. Aynı ihalenin içerisinde 30' tane de tramvay alanı işi var, onların da sadece bir tanesi kısmı imal edilmiş, geri kalanı imal edilememiş. Yine onlar da finansal yoksunluk yüzünden durmuş. Finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve işi hayata geçirmek için iki koldan çalışmaya başladık. İlk olarak Sayın Başkanımızın talimatıyla, inşaat yüzünden Haliç'in İstanbulluların hayatından uzaklaştırılmış olması nedeniyle 2019 yılında, öncelikle burayı bir an önce hayata geçirmek için öz kaynaklarımızla bu projemizi yeniden başlattık. Diğer taraftan da uluslararası kredi kullanılabilmesi için gerekli olan izinleri ve bankalarla görüşmelerimizi yaptık, dolayısıyla ikisi bir koldan gitti. Hem uluslararası arenada kredimizi sağladık hem de işimizi devam ettirdik. Böylece öncelikle bu projemizi ilk etabını açtık.