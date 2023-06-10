2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi Szymon Marciniak oldu. Futbol severler maçın hakemi hakkında detayları merak etti. Peki, Szymon Marciniak kimdir? 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı hakemi Szymon Marciniak kimdir, aslen nereli, hangi ülkeden, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Polonyalı profesyonel futbol hakemi Szymon Marciniak bugün oynanacak olan Manchester City - İnter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını yönetecek. Peki, Szymon Marciniak kimdir? 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı hakemi Szymon Marciniak kimdir, aslen nereli, hangi ülkeden, kaç yaşında? İşte bilgiler...

2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

Bugün oynanacak olan Manchester City - İnter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

SZYMON MARCİNİAK KİMDİR?

Szymon Marciniak (d. 7 Ocak 1981) Polonyalı profesyonel futbol hakemidir. En iyi hakemlerden birisi olarak kabul edilir. 2018 UEFA Süper Kupası Finalinde ve Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Finalinde hakemlik yaptı.

Erken kariyeri

Marciniak, 1981 yılında Polonya'nın Plock şehrinde doğdu. Hakemlik kariyerine 21 yaşında başladı. Daha sonra, kariyerine hakemlikle aynı anda amatör futbolcu olarak devam etti. 2006'da kariyerine yalnızca profesyonel futbol hakemi olarak devam etti. 2009'da Polonya'nın en üst liginde GKS Belchatów stadyumunda oynanan bir maçta ilk profesyonel hakemliğini yaptı. Bundan beri, 2016 Polonya Kupası finali ve 2017 Polonya Süper Kupası finali olmak üzere Ekstraklasa'da 200'den fazla maçta hakemlik yaptı.

Uluslararası kariyeri

Marciniak, 2011'de FIFA kokartı aldı. Aynı yıl, Aalesunds FK ve Ferencvárosi TC arasında oynanan Avrupa Ligi maçında hakem olarak atandı.

Özel yaşamı

Eşi Magdalena'dan oğlu Bartosz (d. 2003) ve kızı Natalia (d. 2012) olmak üzere iki çocuğu vardır. Amatör olarak Muay Thai yapmaktadır.