Fenerbahçe'nin beğeni toplayan yıldız futbolcusu Szymanski'nin hangi dine mensup olduğu merak konusu oldu. Szymanski'nin dini inancı hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Peki, Szymanski Müslüman mı, Hristiyan mı? Szymanski'nin dini inancı ne?

Szymanski Müslüman mı, Hristiyan mı? Szymanski dini ne?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Szymanski gösterdiği performansla beğeni toplarken aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi odağı oldu ve hangi dine mensup olduğu merak edildi. Peki, Szymanski Müslüman mı, Hristiyan mı? Szymanski dini ne?

SZYMANSKİ MÜSLÜMAN MI, HRİSTİYAN MI?

Sebastian Szymanski 10 Mayıs 1999 tarihinde Biala Podlaska şehrinde doğmuştur. Szymanski'nin mensup olduğu dine dair bilgi paylaşılmadı.

SZYMANSKİ KİMDİR?

Sebastian Szymanski (d. 10 Mayıs 1999), Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de orta saha pozisyonunda görev yapan Polonyalı millî futbolcudur.

12 Temmuz 2023'te, 9.75 milyon € transfer bedeliyle Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İlk golünü çıktığı ilk resmi maçta UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru'ya attı.

SZYMANSKİ KAÇ GOL, KAÇ ASİST YAPTI?

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sezona hızlı bir giriş yaptı. İlk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydeden 24 yaşındaki ofansif orta saha, Avrupa maçlarında da 3 gol attı ve toplamda 7 gole ulaştı.