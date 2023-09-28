Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, yeni transferi Sebastian Szymanski attığı goller ve gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Szymanski kaç gol attı, kaç asist yaptı? Szymanski'nin bu sezonki istatistikleri!

Szymanski kaç gol attı, kaç asist yaptı? Szymanski'nin bu sezonki istatistikleri!

Szymanski kaç gol attı, kaç asist yaptı? Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, yeni transferi Sebastian Szymanski attığı goller ve gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Szymanski kaç gol attı, kaç asist yaptı? Szymanski'nin bu sezonki istatistikleri haberimizde...

SZYMANSKİ KAÇ GOL, KAÇ ASİST YAPTI?

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sezona hızlı bir giriş yaptı. İlk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydeden 24 yaşındaki ofansif orta saha, Avrupa maçlarında da 3 gol attı ve toplamda 7 gole ulaştı.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

RAMS Başakşehir maçının 20'nci ve 80'inci dakikalarında gol atan yıldız futbolcu ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti. Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 7 gole ulaştı.

2 GOL BİRDEN ATTI

20. dakikada sahneye çıkan Szymanski, Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluştu. Yıldız futbolcu, uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı ve maçta durum 3-0 oldu. Mücadelenin ikinci yarısında baskısını sürdüren Fenerbahçe'de 80. dakikada Tadic'in ortasında Batshuayi topu indirdi ve Szymanski topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.