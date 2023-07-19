Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de takımın yıldız futbolcusu Attila Szalai hakkında bir gelişme yaşandı. Macar savunma oyuncusuna, Alman ekibi Hoffenheim teklif yaptı. Peki Szalai gidiyor mu? Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrılıyor mu, hangi takıma gidecek?

Szalai gidecek mi? Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de takımın yıldız futbolcusu Attila Szalai hakkında bir gelişme yaşandı. Macar savunma oyuncusuna, Alman ekibi Hoffenheim teklif yaptı. Peki Szalai gidiyor mu? Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrılıyor mu, hangi takıma gidecek? Detaylar...

SZALAİ GİDİYOR MU?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Attila Szalai'ye Alman ekibi Hoffenheim resmi teklif yaptı. Başarılı oyunucunun temsilcisi, transfer görüşmelerini sürdürmek üzere Almanya'da Hoffenheim ile görüştü.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdüren Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yetkilileri, Szalai'nin menajeri ile Almanya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

Sarı-lacivertli takımda başarılı sezonlar geçirerek taraftarın beğenisini kazanan başarılı savunmacı Szalai'nin yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu.