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Synthetix SNAXchain ile DeFi protokolünü yeni boyuta taşıyor

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Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü Synthetix, Optimism'in Superchain altyapısı üzerinde SNAXchain adlı kendi Blockchain ağını geliştiriyor. Bu gelişme, Synthetix'in farklı Blockchain ağları ve Katman-2 (Layer-2) çözümlerine genişleme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Conduit ve Wormhole ile ortaklıklar içeren proje, Synthetix'in ölçeklenebilirliğini artırmayı amaçlıyor. SNAXchain, protokolün çoklu zincir vizyonunda kritik bir rol üstlenecek.

DeFi alanında önemli bir oyuncu olan Synthetix, kendi Blockchain ağı SNAXchain'i duyurarak sektörde heyecan yarattı. Synthetix'in SNAXchain projesi, DeFi ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Optimism'in Superchain altyapısı üzerinde geliştirilen bu yeni Blockchain, Synthetix protokolünün ölçeklenebilirliğini artırırken kullanıcı deneyimini de iyileştirmeyi amaçlıyor. SNAXchain, protokolün farklı Blockchain ağlarına ve Layer-2 çözümlerine sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayacak.

Synthetix Kendi Blockchain Ağıyla Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Merkeziyetsiz finans protokolü Synthetix, Blockchain ekosistemindeki konumunu sağlamlaştırmak amacıyla önemli bir adım attı. Optimism'in Superchain altyapısı üzerinde tasarlanan SNAXchain, Synthetix'in çoklu zincir stratejisinde kilit bir rol oynayacak.

SNAXchain, Synthetix protokolünün farklı Blockchain ağı ve Katman-2 çözümlerine genişlemesi sürecinde tarafsız bir yönetişim merkezi olarak hizmet verecek. Bu gelişme, protokolün ölçeklenebilirliğini artırırken kullanıcı deneyimini de iyileştirmeyi amaçlıyor.

Projenin teknik altyapısında, zincir altyapısı için Conduit ve zincirler arası mesajlaşma için Wormhole ile yapılan ortaklıklar öne çıkıyor. Bu iş birlikleri, SNAXchain'in güvenilirliğini ve işlevselliğini artırmayı amaçlıyor.

Optimism'in Superchain altyapısı, SNAXchain için kullanıcı birlikte çalışabilirliğini iyileştirmeyi ve kullanıcı büyümesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Optimism ekosistemindeki zincirler, merkeziyetsiz uygulamalar için işlem maliyetlerini düşürmek amacıyla iyimser toplamaları uyguluyor.

Optimism ekosistemi, Optimism Collective olarak bilinen bir DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon) tarafından yönetiliyor. Ekosistemin amiral gemisi ağı OP Mainnet olurken, Base, Mode, Zora, Lyra ve Aevo gibi diğer Blockchain zincirleri de bu ekosistemde faaliyet gösteriyor.

SNAXchain'in lansmanı, Synthetix için yeni bir yönetişim döneminin başlangıcına denk geliyor. Bu dönem, çeşitli yönetişim konseyleri için adaylık süreciyle hayata geçiyor. Adayların, SNAXchain üzerinden kendilerini aday göstermeleri gerekiyor.

Bu gelişme, Synthetix'in ekosistem içindeki konumunu güçlendirmeyi ve DeFi alanında daha etkin bir rol oynamayı ortaya koyuyor. SNAXchain, Synthetix'in gelecekteki büyüme stratejisinde merkezi bir rol oynayacak gibi görünüyor.

Kaynak: Haberler.com / Blockchain

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