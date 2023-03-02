SYKP nedir, açılımı ne demek? SYKP hangi parti? SYKP kısaltmasının açılımı nedir? SYKP ne zaman kuruldu?
Gündem Haberleri
Vatandaşlar tarafından merak edilen partilerden birisi SYKP oldu. Peki, SYKP nedir, açılımı ne demek? SYKP hangi parti? SYKP kısaltmasının açılımı nedir? SYKP ne zaman kuruldu? İşte detaylar...
SYKP kısaltmasının açılımı nedir merak edildi. Peki, SYKP hangi parti? SYKP partisinin uzun hali ne? İşte bilgiler...
SYKP NE DEMEK, NEYİN KISALTMASI?
SYKP kısaltmasının açılımı "Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi" demektir.
SYKP NE ZAMAN KURULDU?
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, 4 sosyalist örgüt ve birçok bağımsız bireyin içerisinde yer aldığı sürdürülen ortak program etrafında ortak bir parti kurma çalışmalarının sonucunda 24 Haziran 2013 tarihinde kuruluşu ilan edilen Marksist-Leninist parti. Kısaltması "SYKP" şeklindedir.