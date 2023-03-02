SYKP nedir, açılımı ne demek? SYKP hangi parti? SYKP kısaltmasının açılımı nedir? SYKP ne zaman kuruldu?

Vatandaşlar tarafından merak edilen partilerden birisi SYKP oldu. Peki, SYKP nedir, açılımı ne demek? SYKP hangi parti? SYKP kısaltmasının açılımı nedir? SYKP ne zaman kuruldu? İşte detaylar...