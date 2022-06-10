SWAP nedir, açılımı ne? SWAP türleri nelerdir? Tahsisli SWAP ne demek? - Haberler

SWAP nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşamdan itibaren yeni ekonomi adımlarını birer birer duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir açıklama yapan Bakan Nebati, yabancı yatırımcı için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile TL cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini söyledi. Bakan Nebati, "Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek." dedi. SWAP nedir, açılımı ne? SWAP türleri nelerdir? Tahsisli SWAP ne demek?

SWAP NEDİR?

Swap kelime anlamı olarak "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" gibi anlamlara gelmektedir. Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.

SWAP TÜRLERİ NELERDİR?

1- Faiz Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı

Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar

Vadeli (Forward) Swaplar

Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar

2- Para (Döviz) Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

3- Diğer Swap türleri:

Para (Döviz) opsiyon swapları

Geçişli Swaplar

Birleşik geçişli swaplar

İkili para swapları

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