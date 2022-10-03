2022 Nobel Tıp Ödülünü kazanan Svante Paabo'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Svante Paabo kimdir? sorusu arama motorlarında sık sık aratılmakta. 2022 Nobel Tıp Ödülünü kazanmasıyla Svante Paabo ismi daha fazla aratılmakta. Peki, Svante Paabo kimdir? Svante Paabo kaç yaşında, nereli? 2022 Nobel Tıp ödülünü kazanan kim?

Svante Paabo kimdir? sorusu 2022 Nobel Tıp Ödülünün kazananının açıklanmasıyla beraber daha fazla aratılmaya başlandı. Svante Paabo'nun hayatı ve yaptığı çalışmaları merak edilmekte. Svante Paabo kimdir? sorusu merakla araştırılan konulardan bir tanesi olarak yer alıyor. Peki,Svante Paabo kimdir? Svante Paabo kaç yaşında, nereli? 2022 Nobel Tıp ödülünü kazanan kim?

SVANTE PAABO KİMDİR?

Svante Pääbo (d. 20 Nisan 1955, Stockholm), İsveçli biyolog, genetikçi ve bilim insanı. Evrimsel antropoloji alanında uzmanlaşan Pääbo, palleogenetiğin kurucularından biri olarak Neandertal genomu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. 2022'de "soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili keşifleri" nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Svante Pääbo, 20 Nisan 1955 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de doğdu. Annesi Estonyalı kimayager Karin Pääbo tarafından büyütülen Svante'nin babası, 1982 Nobel Tıp Ödülü sahibi Sune Bergström'dür. Doktora derecesini 1986'da Uppsala Üniversitesi'nde adenovirüslerin E19 proteininin bağışıklık sistemini nasıl modüle ettiğini dair araştırma üzerine yaptı. Doktorasını tamamladıktan sonra Almanya'nın Leipzig şehrindeki Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu. 1992 yılında, Alman Araştırma Cemiyeti tarafından verilen Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Leibniz Ödülü'nü aldı.

Ağustos 2002'de Pääbo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.

Pääbo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Pääbo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesinde yer aldı.