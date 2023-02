Suzy kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Güney Koreli şarkıcı Bae Suzy hakkında Suzy kimdir? Güney Koreli şarkıcı Bae Suzy kimdir? Suzy kaç yaşında, şarkıları merak ediliyor. Detaylar...

SUZY KİMDİR?

Suzy, 10 Ekim 1994 doğumlu Güney Koreli şarkıcı, oyuncu, ve modeldir. Çıkışını JYP Entertainment tarafından oluşturulan Miss A grubu ile yaptı. Daha sonrasında Dream High (2011) dizisi ile oyunculuk çıkışını gerçekleştirdi ve Gu Family Book (2013), Uncontrollably Fond (2016), While You Were Sleeping (2017) ve Vagabond (2019) gibi popüler dizilerde yer aldı. İlk film oyunculuğunu ise Architecture 101 (2012) ile gerçekleştirdi. İlk başarılı film çıkışından bu yana kendi ülkesinde Ulusun İlk Aşkı olarak anılır.

Suzy, Buk District, Gwangju, Güney Kore'de doğdu. Suzy'nin Bae Su-bin adında bir ablası ve Bae Sang-moon adında bir erkek kardeşi vardır. Seoul Sahne Sanatları Okuluna başladı ve 2013 yılında mezun oldu. Çıkışından önce Online alışveriş modelliği yaptı