Suzuki motor sporlarına ara veriyor!

Suzuki Motor Corporation yeni yatırımlara kaynak yaratmak ve sürdürülebilir faaliyetleri büyütmek amacıyla, 2022 sezon sonunda Suzuki'nin MotoGP faaliyetlerini sonlandırmak için anlaşmaya vardı.

Suzuki, 2022 sezon sonu itibarıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki (EWC) faaliyetlerini de sonlandıracak.

Yapılan açıklamada, kalan yarışları kazanmak için çaba harcayarak 2022 MotoGP ve EWC şampiyonalarında yarışmaya devam edeceği vurgulanırken, "Global distribütör ağımız üzerinden müşterilerimizin yarış faaliyetlerine desteğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bize destek veren tüm Suzuki hayranlarına ve uzun yıllardır Suzuki'nin motosiklet yarışlarını destekleyen herkese en derin şükranlarımızı sunuyoruz" sözlerine yer verildi.

"Sürdürülebilir bir motosiklet faaliyet alanı oluşturacağız"

Temsilci Direktör ve Başkan Toshihiro Suzuki yapmış olduğu değerlendirmede,"Suzuki, sürdürülebilirlik yönündeki diğer girişimlere kaynak ayırma stratejisi ile MotoGP ve EWC'deki faaliyetlerini sonlandırmaya karar verdi. Motosiklet yarışları, sürdürülebilirliği ve insan kaynaklarını geliştirme dahil olmak üzere teknolojik yenilikler açısından her zaman zorlu bir yer olmuştur. Bu karar, motosiklet yarışları aracılığıyla sahip olduğumuz teknolojik yetenekleri ve insan kaynağını sürdürülebilir bir topluma giden yolda farklı alternatifleri araştırmak üzere yeni bir motosiklet faaliyet alanı oluşturmamıza olanak sağlayacak. MotoGP yarışlarına döndüğümüzden bu yana, geliştirme aşamasından itibaren bizleri yalnız bırakmayan ve destekleyen tüm hayranlarımıza, sürücülerimize ve tüm paydaşlarımıza en derin şükranlarımızı sunuyorum. Alex Rins, Joan Mir, Team SUZUKI ECSTAR ve YOSHIMURA SERT MOTUL'u sezon sonuna kadar şampiyonada rekabet etmeleri için desteklemeye devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

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