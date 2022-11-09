Suzuki MotoGP'ye zaferle veda etti!

Suzuki Motor Corporation, düşük karbonlu ulaşımlı araçlarına kaynak yaratmak ve sürdürülebilir faaliyetleri büyütmek amacıyla MotoGP'den ayrılacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

Suzuki, sezonun son yarışı olan Valencia GP'de, Suzuki ECSTAR Takımı'ndan Alex Rins'in birinci olmasıyla MotoGP serisine görkemli bir veda gerçekleştirdi.

Yarışa 5. sıradan başlayan Alex Rins, müthiş bir performansla hızla liderliğe ulaşarak bu anlamlı yarışta damalı bayrağı ilk gören oldu. Böylece; kısa zaman önce sürpriz bir kararla, 2022 sezonu sonunda MotoGP'den ayrılacağını açıklayan Suzuki Takımı taraftarlarının gönüllerinde, yerini bunca başarılı yılın ardından, lidere yaraşır şekilde aldı.

Şampiyon Pilot Alex Rins, kupasını alırken yaptığı açıklamada "Kariyerimin en güzel dönemini yaşadığım Suzuki Takımı'nın pistlerden ayrılması çok üzücü. Bu yarışların efsanesi, ikonik markalarından birinin pistlerden ayrılması hepimizi çok üzdü. Yarışa başlarken, itiraf etmem gerekirse; start anında gözlerim yaşlar içindeydi. Takımımızı, ona yaraşır şekilde uğurlamak çok önemliydi. Yarış dünyasında hüzün ve sevinç hep olur ama bu seferki biraz daha farklı. Güle güle şampiyon Suzuki!" dedi.

Suzuki, 1974'ten beri, önce WGP ve ardından yerini alan MotoGP'de yarıştı. Yüzlerce yarışa katılan takım, 89'u GP500, 8'i MotoGP'de olmak üzere toplamda 97 defa birincilik alarak yarış tarihinin efsaneleri arasında yerini aldı. GP500'de 6 kez ve 2020'de MotoGP'de bir kez Sürücü Şampiyonluğu'nu kazanarak pistlere adını altın harflerle yazarak veda etti. Suzuki Takımı yetkilileri ise yaptıkları açıklamayla "Tüm Suzuki hayranlarına ve ayrıca katılan herkese, şirketimizin motosiklet yarış faaliyetlerine uzun yıllar boyunca verdikleri destek için en derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz" sözleriyle taraftarlarına teşekkür ettiler.