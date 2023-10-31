Suzuki, Japonya Mobilite Fuarı'nda Yeniliklerini Sergiliyor

Suzuki, Tokyo Big Sight'ta düzenlenen Japonya Mobilite Fuarı'nda konsept modelleri ve yeniliklerini sergiliyor. Marka, karbon nötr bir geleceğe yönelik farklı girişimler ve yeni nesil mobilite çözümleri sunuyor. Ayrıca, elektrikli araç eVX ve eWX Concept gibi modeller de tanıtılıyor.

Suzuki, 5 Kasım tarihine kadar sürecek olan ve Tokyo Big Sight'ta düzenlenen Japonya Mobilite Fuarı'nda konsept modelleri ve yeniliklerini sergiliyor.

Mrka, geleceğin teknolojilerini yansıtacağı standında "Tüm Dünyada Duyulan Heyecana Yanıt" temasını vurgularken, Suzuki'ye özgü mobilite ve hizmetlerde karbon nötr bir geleceğe yönelik farklı girişimler kullanıcılara sunuyor. Suzuki standında, otomobil ve motosikletlerin konsept modellerinin yanı sıra yeni nesil mobilite ve dıştan takma motor çözümlerine kadar zengin bir çeşitlilik ziyaretçileri karşılıyor. İnsanların günlük yaşamlarını kolaylaştıran çeşitli mobilite çözümlerine ek olarak, karbon nötr yolunda çok yönlü girişimler de tanıtılıyor.

Tamamen elektrikli eVX

İlk olarak Ocak 2023'te, Hindistan'ın Delhi kentinde düzenlenen Auto Expo 2023'te sergilenen, Suzuki'nin ilk global yüzde 100 elektrikli aracı eVX, seri üretime yakınlaştırılan tasarımı ve iç mekanıyla ilk defa Japonya Mobilite Fuarı'nda gösterildi.

Elektronik kontrollü 4×4 teknolojilerini daha da geliştirerek, Suzuki SUV sürüş deneyimini yansıtan bir elektrikli otomobil olan eVX, 500 km'lik elektrikli menzil sunacak. 4300 mm uzunluğunda ve 1800 mm genişliğindeki model, 1600 mm yüksekliğinde olacak. En güncel elektrikli otomobil özelliklerini Suzuki'nin güçlü 4×4 DNA'sı ile birleştiren eVX, anında kendini gösteren bir tasarıma sahip. Ayrıca, yüzde 100 elektrikli bir Suzuki SUV sürüş deneyimi sunmak üzere markanın 4×4 mirasını yeni elektrikli çağa da taşıyor. 2025 yılı itibarıyla Avrupa, Japonya ve Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada uzun menzili ve tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan modele Türk kullanıcıların da Avrupa ile aynı anda sahip olabilmesi için Doğan Trend Otomotiv çalışmalarına şimdiden başladığını duyurdu.

Fütüristik tasarım ve konfor eWX'te birleşiyor

Suzuki'nin Japonya Mobilite Fuarı'ndaki yenilikleri arasında eWX Concept de yer alıyor. Suzuki'ye özgü, konforlu ve pratik bir mini vagon ile fütüristik EV'nin birleşimi olan eWX konsepti, insanların günlük yaşamlarını kolaylaştıran %100 elektrikli bir "Mini Vagon" olarak tanıtılıyor. Şık ve sade bir tasarımın yanı sıra yolculara kendilerini evlerinde hissettiren aydınlık ve kullanıcı dostu bir kabin sunan Suzuki eWX, yaklaşık 230 km'lik menzili sayesinde günlük yaşamı destekleyen bir yardımcı görevini de yerine getirebiliyor. Trafikte minimum alanda maksimum iç mekan sunan model, günlük hayatın daha eğlenceli, rahat ve konforlu hale getirilmesi amaçlanarak tasarlandı.