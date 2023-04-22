Suzuki'den Motobike İstanbul'da 3 lansman

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki Motosiklet, Motobike İstanbul fuarında üç yeni modelini tanıtacak.

Suzuki Motosiklet, 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Motobike İstanbul'da, orta ve yüksek cc'li segmentteki boşluğu dolduran yeni modelleri V-Strom 1050 DE, V-Strom 800 DE ve GSX-8S'i sergileyecek.

Mevcut V-Strom ailesinin alt ve üst serileri arasına konumlandırılan yeni modeller ile Suzuki motosiklet çeşitliliği artırılıyor. Street ve Touring modelleriyle tutkunlarının vazgeçemediği GSX serisine eklenen GSX-8S ile de niş motosiklet segmentindeki alternatifler çoğaltılıyor. Suzuki standında ayrıca markanın dayanıklı yapıları ve ekonomik işletim maliyetleriyle öne çıkan Address 125 ve Avenis 125 scooter modelleri de sergilenecek.

V-Strom 800 DE

Şimdiye kadar üretilen en maceracı V-Strom olarak adlandırılan V-Strom 800 DE, sarı-mavi ya da gri-sarı renklerde tercih edilebiliyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce motosiklet sürücüsünün beğenisini toplamış V-Strom ailesinin en yeni üyesi V-Strom 800 DE, 776 cc hacmindeki motoruyla uzun yolda konfor, arazide ise dinamizm isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip. Çok yönlü yapısı sayesinde sürücüsüne daha fazla macera özgürlüğü sunuyor. Üst sınıflarda görmeye alıştığımız elektronik donanımlar da V-Strom 800 DE'yi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca V-Strom 800 DE, 600-1.000 cc segmenti arasında kendini konumlayarak, ara segmenti deneyimlemek isteyen sürücülere alternatif sunuyor.

V-Strom 1050 DE

2002'den günümüze motosiklet dünyasında kendine özel bir yer edinmiş en büyük V-Strom, yıllar içerisinde kendini geliştirerek macera sever motosiklet sürücüleri arasında güvenirliğiyle haklı bir üne sahip oldu. Sarı-gri ya da lacivert-siyah renk seçenekleri sunulan V-Strom 1050 DE, yenilenmiş teknolojileri ve geliştirilmiş tasarımıyla bu ünü bir sonraki seviyeye taşıyor. İster asfalt dağ yollarında, isterse pek kimsenin uğramadığı toprak arka yollarda V-Strom 1050 DE, yeni 21 inçlik ön ve 17 inçlik arka jantlarıyla, macera arayanları diledikleri yere götürebiliyor.

GSX-8S

GSX-8S ile Suzuki, güçlü bir motor, sportif bir şasi, gelişmiş teknolojiler ve dikkat çekici tasarımı bir araya getiriyor. Yolların hakimi olmak isteyenleri gözüne kestiren Suzuki GSX-8S, 600-1.000 cc segmenti arasında kendini konumlayarak, ara segmenti deneyimlemek isteyen sürücülere beyaz, mavi ve siyah renk alternatiflerini sunuyor. Yeni Suzuki GSX-8S, bir kuzgunu andıran sivri burun tasarımı ve kısa kuyruk bölgesiyle park halindeyken bile dinamik bir görünüme sahip.

Address 125 ve Avenis 125

Suzuki'nin klasik görünümü modern teknolojiyle buluşturan Address 125 ve dikkat çekici pratik Avenis 125 modelleri, ekonomik ve kaliteli scooter arayanların tercihi oluyor. Düşük yakıt tüketimi, pratik kullanım özellikleri ve kaliteli üretimi hedefleyen kullanıcıların hem kalbine hem de mantığına hitap eden ikili 100 km'de sadece 1.9 litre yakıt tüketimi sunan 6,4 kW (8.7 PS) gücündeki ve 10 Nm torkundaki motoru paylaşıyorlar.

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