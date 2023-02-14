Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Suzan Şahin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Suzan Şahin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Suzan Şahin kimdir? Suzan Şahin kaç yaşında, nereli? Milletvekili Suzan Şahin hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Suzan Şahin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Suzan Şahin'in hayatını araştırıyor. Peki, Suzan Şahin kimdir? Suzan Şahin kaç yaşında, nereli? Milletvekili Suzan Şahin hangi partiden? Detaylar haberimizde.

SUZAN ŞAHİN KİMDİR?

1 Ocak 1968'de Hatay Dörtyol'da doğdu. Baba adı Ömer, anne adı Şükriye'dir.

İlk orta ve lise eğitimini Payas Yakacık Lisesi'nde tamamladı.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1992 yılından bu yana İskenderun'da serbest avukatlık yapmaktadır.

2014-2016 yılları arası CHP Kadın Kolları MYK yedek üyesi, 2016-2018 yılları arası CHP Kadın Kolları MYK asil üyesi ve Akdeniz Bölgesi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen CHP İskenderun Kadın Kolları Halkla İlişkiler Temsilcisi olan Şahin, CHP Hatay Kurultay Delegesidir. Suzan Şahin, iki dönem Türkiye Barolar Birliği Hatay Delegesi olmuştur.

Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği görevlerinde bulunan Şahin, sığınma evleri, aile içi şiddetin önlenmesi, medeni kanun ve kadın hakları konuları ile sahipsiz çocuklar, engelliler ve şehit aileleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir.