Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Suzan Şahin hakkında Suzan Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Suzan Şahin hangi partili, milletvekili mi, nereden hangi partiden milletvekili? Soruları merak ediliyor.

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Suzan Şahin kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Suzan Şahin hakkında Suzan Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Suzan Şahin hangi partili, milletvekili mi, nereden hangi partiden milletvekili? Soruları merak ediliyor. Detaylar...

SUZAN SAHİN KİMDİR?

Suzan Şahin 1 Ocak 1968, Dörtyol, Hatay doğumlu Türk siyasetçi ve avukattır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1992 yılından bu yana İskenderun'da serbest avukatlık yapmaktadır. Suzan Şahin, Türkiye Barolar Birliği Hatay Delegesi olmuştur.

2014-2016 yılları arasında CHP Kadın Kolları MYK yedek üyesi, 2016-2018 yılları arası CHP Kadın Kolları MYK asil üyesi ve Akdeniz Bölgesi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

27. Dönem Hatay Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesidir. Eski CHP Hatay milletvekili Mevlüt Dudu'nun eski eşidir.