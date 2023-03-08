Suzan Şahin kimdir, hangi partiden? Suzan Şahin kaç yaşında, nereli? Suzan Şahin hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Suzan Şahin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Suzan Şahin kaç yaşında, nereli? Suzan Şahin hayatı ve biyografisi! Suzan Şahin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Suzan Şahin hakkında araştırmalar yapılıyor. Suzan Şahin kimdir? Suzan Şahin kaç yaşında, nereli? Suzan Şahin hayatı ve biyografisi!

SUZAN ŞAHİN KİMDİR?

1 Ocak 1968'de Hatay Dörtyol'da doğdu. Baba adı Ömer, anne adı Şükriye'dir.

İlk orta ve lise eğitimini Payas Yakacık Lisesi'nde tamamladı.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1992 yılından bu yana İskenderun'da serbest avukatlık yapmaktadır.

2014-2016 yılları arası CHP Kadın Kolları MYK Yedek üyesi, 2016-2018 yılları arası CHP Kadın Kolları MYK asil üyesi ve Akdeniz Bölgesi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen CHP İskenderun Kadın Kolları Halkla İlişkiler Temsilcisi olan Şahin, CHP Hatay Kurultay Delegesidir.

Şahin, iki dönem Türkiye Barolar Birliği Hatay Delegesi oldu. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği görevlerinde bulundu. Sığınma evleri, aile içi şiddetin önlenmesi, medeni kanun ve kadın hakları konuları ile sahipsiz çocuklar, engelliler ve şehit aileleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

Suzan Şahin 27.Dönem Hatay milletvekilidir.

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER:

- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

- Atatürkçü Düşünce Derneği