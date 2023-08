Suzan Sabancı Dinçer Akbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 28 Mart 2008 tarihinde seçilmiştir. Başarılı iş insanı olan Suzan Sabancı Dinçer kariyeri ve biyografisi araştırılıyor. Suzan Sabancı Dinçer kimdir? Suzan Sabancı Dinçer kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularına yanıt aranıyor. Suzan Sabancı Dinçer kimdir? Suzan Sabancı Dinçer kaç yaşında, ne iş yapıyor? Suzan Sabancı Dinçer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SUZAN SABANCI DİNÇER KİMDİR?

Suzan Sabancı Dinçer (d. 1965) Türk iş insanı, Sabancı ailesinin 3. kuşak üyesi. Erol Sabancı ve Belkıs Sabancı çiftinin kızı olarak 1965 yılında doğdu. Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu üyesidir.

Suzan Sabancı Dinçer, Akbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 28 Mart 2008 tarihinde seçilmiştir. Bu pozisyonundan önce Akbank Yönetim Kurulu'nda 11 yıl murahhas üye olarak görev yapmıştır.

Sabancı Dinçer'in 20 yılın üzerinde bankacılık tecrübesi vardır. 1989 yılında Akbank'ta Hazine Bölüm Başkanı olarak görev alan Sabancı Dinçer, 1994 yılında da Akbank'ta Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Sabancı Dinçer, 1997 yılında Fon Yönetimi ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Murahhas Üye, 2000 yılında ise tüm konulardan sorumlu Murahhas Üye olarak Yönetim Kurulu'na atandı. 27 Mart 2015 tarihinde Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Sabancı Dinçer, lisans öğrenimini İngiltere'deki Richmond University'de Finans ve Uluslararası Pazarlama üzerine yaptı. Sabancı Dinçer, ayrıca ABD'de Boston University'den işletme dalında lisans üstü (MBA) dereceye sahiptir.

Lüksemburg fahri konsolosu olan Sabancı Dinçer, Institute of International Finance'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Danışma Kurulu Üyesi, Harvard Üniversitesi Küresel Danışma Kurulu Üyesi ve Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi Küresel Liderler Ağı Üyesi ve Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul Danışma Kurulu Üyesi 21 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ve Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Danışma Kurulu Üyesi ve Harvard John F Kennedy Siyaset Fakültesi Mossavar-Rahmani İşdünyası ve Politika Merkezi Danışma Kurulu üyeliklerinidir. Sabancı Dinçer ayrıca Council on Foreign Relations Uluslararası Danışmanlar Kurulu üyesidir. Sabancı Dinçer, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Endeavor Türkiye Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Akbank Sanat Danışma Kurulu Üyeliği, TÜSİAD Üyeliği ve Contemporary İstanbul Onur Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sabancı Dinçer, 2010 – 2014 yılları arasında iki dönem boyunca DEİK/Türk-İngiliz İş Konseyi başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2007 yılında Financial Times tarafından Türkiye'deki muhtemelen en güçlü iş kadını olarak tanımlandı. Newsweek tarafından ülkenin en iyi iş adamları-kadınlarından biri olarak yer aldı. Suzan Sabancı Dinçer ayrıca Financial Times tarafından yayınlanan "Top 50 Women In World Business-The Alternative 50" listesinde de yer almıştır.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde gösterdiği katkılardan dolayı 2012 yılında Kraliçe II. Elizabeth adına "Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği" (İngilizce: Commander of the Most Excellent Order of the British Empire-CBE) nişanı verilmiştir. 2014 yılında, iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılar ve kültürel yakınlaşmaya verdiği desteklerden dolayı VI. Felipe tarafından Suzan Sabancı Dinçer'e İspanya kraliyet nişanı olan "Orden del Merito Civil" (Sivil Liyakat Nişanı) verilmiştir. Aralık 2013'te Suzan Sabancı Dinçer, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün düzenlediği ankette, Yılın İşkadını seçilmiştir. Sabancı Dinçer, Haluk Dinçer ile evli ve iki çocuk annesidir.