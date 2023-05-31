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Suya zam mı geldi? Suya ne kadar zam yapıldı?

Suya zam mı geldi? Suya ne kadar zam yapıldı?

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İSU Genel Müdürlüğünün 2023 yılı Birinci Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi, Akçakoca Oditoryum Salonu'nda yapıldı. Kurulda su zammı da gündeme geldi. Arama motorlarında ise Suya zam mı geldi? Suya ne kadar zam yapıldı? soruları araştırılıyor.

Suya zam mı geldi? sorusu gündemde yerini aldı. AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seçimlerin ardından konutta kullanılan suya ve işyerlerinde kullanılan suya gelen zamların ardından Suya zam mı geldi? Suya ne kadar zam yapıldı? sorularını araştırdı.

SUYA ZAM MI GELDİ?

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seçimlerin ardından konutta kullanılan suya yüzde 40, işyerlerinde kullanılan suya yüzde 60, sanayide kullanılan suya yüzde 85 oranında zam yaptı. Görüşülen maddelere göre Kocaeli'de meskende su fiyatları 10 metreküpe kadar 15.25 liraya, 10 metreküpten sonra 27.83 liraya çıkarılması talep edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kocaeli'de konutta kullanılan suya yüzde 40, işyerlerinde kullanılan suya yüzde 60, sanayide kullanılan suya yüzde 85 oranında zam yapıldı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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