İSTANBUL (Haberler.com) - Su ne kadar? Suya zam mı yapıldı? İstanbul'da İSKİ'nin zam talebi kabul edildi. Yeni zamla birlikte konutta kullanılan suyun birim fiyatı yüzde 29 artarak 5,56 liradan 8,33 liraya çıktı. Suya zam mı geldi 2022? Güncel su fiyatları ne kadar? İstanbul'da suya yüzde kaç zam yapıldı? Su birim fiyatı kaç TL?

SUYA ZAM MI GELDİ 2022?

Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.

SUYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, konutta suyun birim fiyatı yüzde 29'luk artışla 5.56 liradan 8.33 liraya yükseltildi.

SU BİRİM FİYATI KAÇ TL OLDU?

İstanbul'da İSKİ'nin zam talebi kabul edildi. Yeni zamla birlikte konutta kullanılan suyun birim fiyatı yüzde 29 artarak 5,56 liradan 8,33 liraya çıktı.

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