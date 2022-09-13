Suya zam geldi mi? İstanbul'da suya zam! İstanbul'da suya ne kadar zam geldi?

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök Su geçtiğimiz günlerde İBB'nin suya zam yapmak amacıyla toplanacağını duyurmuştu. Peki, Suya zam geldi mi? İstanbul'da suya zam! İstanbul'da suya ne kadar zam geldi?