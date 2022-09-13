Suya zam geldi mi? İstanbul'da suya zam! İstanbul'da suya ne kadar zam geldi?
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AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök Su geçtiğimiz günlerde İBB'nin suya zam yapmak amacıyla toplanacağını duyurmuştu. Peki, Suya zam geldi mi? İstanbul'da suya zam! İstanbul'da suya ne kadar zam geldi?
Suya zam geldi mi? AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök Su geçtiğimiz günlerde İBB'nin suya zam yapmak amacıyla toplanacağını duyurmuştu. Peki, Suya zam geldi mi? İstanbul'da suya zam! İstanbul'da suya ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
SUYA ZAM GELDİ Mİ?
İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL'ye çıkarken karar oy birliğiyle alındı.
SUYUN BİRİM FİYATI 11.69 TL'YE ÇIKTI
Bugün toplanan İBB Meclisi, İstanbul'da suya yüzde 40.38 oranında zam kararı aldı. Bununla birlikte konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL'ye çıkarken, kararın oy birliğiyle alındığı öğrenildi.